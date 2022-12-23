Об этом говорят аналитики Института изучения войны. Специалисты считают, что Пригожин хочет утвердиться как ключевая фигура российского ультранационалистического сообщества, поддерживающего войну.

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Пригожин стремится воспользоваться потребностью Кремля для накопления влияния

По оценке аналитиков, Пригожин пользуется войной в Украине для наращивания влияния будущего электората. Он увеличивает количество "вагнеровцев" на передовой и тем самым укрепляет свою позицию как политический актер.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Пригожин тратит более 100 миллионов долларов США в месяц на финансирование операций "вагнеровцев" в Украине. ППК "Вагнера" насчитывает около 50 тысяч военнослужащих на территории украинского государства: 10 тысяч контрактников и 40 000 осужденных, которых завербовали из русских тюрем.

Пригожин также использует свою частную военную компанию для обеспечения иностранных источников оружия, которую трудно было бы закупить министерству обороны России. Для достижения своих политических целей Пригожин будет усиливать роль "вагнеровцев" в войне.

Пригожин также, вероятно, направляет значительное количество личного состава и ресурсов для операций группы Вагнера в районе Бахмута в надежде обеспечить российским военным оперативный успех, ускользнувший от российских вооруженных сил в районе Бахмута,

– предполагают в ISW.

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