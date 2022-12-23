Про це кажуть аналітики Інституту вивчення війни. Фахівці вважають, що Пригожин хоче утвердитися як ключова постать російської ультранаціоналістичної спільноти, що підтримує війну.
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Пригожин прагне скористатися потребою Кремля для накопичення впливу
За оцінкою аналітиків, Пригожин користується війною в Україні для нарощення впливу серед майбутнього електорату. Він збільшує кількість "вагнерівців" на передовій і тим самим зміцнює свою позицію як політичний актор.
Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів США на місяць на фінансування операцій "вагнерівців" в Україні. ПВК "Вагнера" налічує близько 50 тисяч військовослужбовців на території української держави: 10 тисяч контрактників і 40 000 засуджених, яких завербували з російських в'язниць.
Пригожин також використовує свою приватну військову компанію для забезпечення іноземних джерел зброї, яку важко було б закупити міністерству оборони Росії. Для досягнення своїх політичних цілей, Пригожин посилюватиме роль "вагнерівців" у війні.
Пригожин також, ймовірно, спрямовує значну кількість особового складу та ресурсів для операцій групи Вагнера в районі Бахмута в надії забезпечити російським військовим оперативний успіх, який вислизнув від російських збройних сил в районі Бахмута,
– припускають в ISW.
Зверніть увагу Пригожин навідувався у в'язницю до Навального, щоб завербувати його на війну
Північна Корея продала зброю ПВК "Вагнер" для війни в Україні
- Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що наразі ПВК "Вагнера" шукає по всьому світу постачальників зброї для продовження війни в Україні. У США стверджують, що Пригожин вже отримав партію зброї з Північної Кореї.
- Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Штати вважають постачання зброї Північною Кореєю прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Вони планують порушити це питання в Раді Безпеки.
- Пригожин, звісно ж, заперечує всі твердження про постачання зброї КНДР. У Північній Кореї теж виправдовуються, що ніколи не мали й не планують мати збройних угод з Кремлем.