Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі ПВК "Вагнера" шукає по всьому світу постачальників зброї для підтримки своїх військових операцій в Україні. За даними США, вона уже отримала партію зброї з Північної Кореї.

Цікаво Пригожин намагається зліпити з ПВК "Вагнера" легальну і напівдержавну організацію

Такі поставки не змінять динаміку бойових дій в Україні

За словами співрозмовника видання, Штати очікують, що Північна Корея планує поставити більше військового обладнання ПВК "Вагнера". Однак разом з тим за оцінкою США, яка базується на даних розвідки, такі поставки не змінять динаміку бойових дій в Україні.

Натомість посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Штати вважають постачання зброї Північною Кореєю прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, тому вони планують порушити це питання в Раді Безпеки.

У Reuters також підкреслили, що після звинувачень у листопаді Пхеньяна у таємному постачанні озброєння Росії, у КНДР заявили, що ніколи не мали і не планують мати збройних угод з Кремлем.

Зміцнення позицій "Вагнера" у Росії

За словами Джона Кірбі, диктатор Володимир Путін все частіше звертається до ПВК "Вагнера" за допомогою у війні в Україні. Сам же Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій ПВК в Україні. Однак складнощі є й у нього, зокрема з вербуванням росіян.

При цьому, за оцінками США, наразі в Україні перебувають близько 50 тисяч членів цієї ПВК. З них 10 тисяч – контрактники, а решта – засуджені, яких набрали з російських в'язниць. І саме командуванню ПВК "Вагнера" військові Росії подекуди фактично підпорядковуються.