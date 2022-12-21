Зекам на роздуми знадобилося лише 5 хвилин
У колонію до Навального приїхав сам засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Опозиціонер розповів, як відбувався цей візит.
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Навальний розповів, що Пригожин запропонував засудженим помилування. Однак для цього вони мали пробути у складі "Вагнера" щонайменше 6 місяців. Зеки довго не роздумували і вже за 5 хвилин майже сотня з них погодилася.
Зауважимо, що опозиціонер не розповів, коли саме це сталося.
Для чого вагнерівцям зеки
Зеки-вагнерівці на війні проти України виконують лише одну функцію – "гарматного м'яса". Професійні вагнерівці просто прикриваються тілами в'язнів, яких на передову посилають без амуніції. Окупанти, яких брали у полон наші військові, неодноразово розповідали про страти тих зеків, які відмовляються воювати.
Наприклад, двох вагнерівців, які налякалися війни, змусили викопати собі могили, а після того – застрелили.