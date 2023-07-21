Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен на Аспенском форуме безопасности в Колорадо, сообщает 24 Канал.
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На месте господина Пригожина я оставался бы очень озабоченным. НАТО проводит политику открытых дверей; Россия проводит политику открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом,
– отметил госсекретарь.
По словам Блинкена, сложно сказать, насколько президент страны-агрессора Владимир Путин был ослаблен кратковременным мятежом Пригожина в прошлом месяце. В то же время госсекретарь США подчеркнул, что в его режиме есть "трещины".
Вагнеровцы действительно перебрались в Беларусь: главное
- Официальный Минск утверждает, что наемники группировки "Вагнер" обучают войска белорусской территориальной обороны.
- Они были сосланы в Беларусь после того, как Пригожин прекратил свое восстание в прошлом месяце.