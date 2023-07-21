Відповідну заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, повідомляє 24 Канал.

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На місці пана Пригожина я б залишався дуже стурбованим. НАТО проводить політику відкритих дверей; Росія проводить політику відкритих вікон. І він повинен бути дуже зосереджений на цьому,

– зазначив держсекретар.

За словами Блінкена, важко сказати, наскільки президент країни-агресора Володимир Путін був ослаблений короткочасним заколотом Пригожина минулого місяця. Водночас держсекретар США наголосив, що в його режимі є "тріщини".

Зауважте! Нещодавно Пригожин записав відеозвернення з Білорусі, де він звернувся до вагнерівців та сказав, що події, які розгортаються на фронті, це "ганьба, в якій не треба брати участь". Мовляв, найманцям потрібно дочекатись часу, коли вони "зможуть проявити себе по повній програмі". А наразі мають зробити з армії Білорусі "другу армію світу". А далі, за словами Пригожина, ПВК "Вагнера" вирушить "у новий шлях" – в Африку.

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