Відповідну заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, повідомляє 24 Канал.
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На місці пана Пригожина я б залишався дуже стурбованим. НАТО проводить політику відкритих дверей; Росія проводить політику відкритих вікон. І він повинен бути дуже зосереджений на цьому,
– зазначив держсекретар.
За словами Блінкена, важко сказати, наскільки президент країни-агресора Володимир Путін був ослаблений короткочасним заколотом Пригожина минулого місяця. Водночас держсекретар США наголосив, що в його режимі є "тріщини".
Вагнерівці дійсно перебрались до Білорусі: головне
- Офіційний Мінськ стверджує, що найманці угруповання "Вагнер" навчають війська білоруської територіальної оборони.
- Вони були заслані до Білорусі після того, як Пригожин припинив своє збройне повстання минулого місяця.