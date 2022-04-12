По мнению Алексея Арестовича, Россия активно ищет новую форму империи. Путин рассчитывал, что нападение на Украину станет точкой его триумфа, а стало точкой отсчета его падения.

Читайте также Ни один предатель не избежит наказания, – Баканов рассказал о задержании Медведчука

Что изменит приход либерала

Арестович убежден – противостояние Украины и России будет продолжаться еще долго, и на это не повлияют политические изменения в государстве-агрессоре.

"Я не верю, что приход либерала в России остановит столкновения с Украиной, независимо от того, кто будет у власти у нас. Возможно, удастся избежать военных действий, если будет реализована и архитектура, над которой работают украинский президент и дипломаты", – сказал он.

Он добавил – при таком сценарии противостояние перейдет в политическую, информационную и экономическую сферы.

Видео по теме – Война до 2035 года возможна? Огрызко ответил, как не допустить