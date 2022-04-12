На думку Олексія Арестовича, Росія зараз активно шукає нову форму імперії. Путін розраховував, що напад на Україну стане точкою його тріумфу, а натомість став точкою відліку його падіння.

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Що змінить прихід ліберала

Арестович переконаний – протистояння України та Росії триватиме ще довго, і на це не вплинуть політичні зміни у державі-агресорі.

"Я не вірю,що прихід ліберала у Росії зупинить зіткнення з Україною, незалежно від того, хто буде при владі в нас. Можливо, вдасться уникнути воєнних дій, якщо буде реалізована та архітектура, над якою працюють український президент та дипломати", – сказав він.

Він додав – за такого сценарію протистояння перейде у політичну, інформаційну та економічну сфери.

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