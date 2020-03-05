Поширення коронавірусу: як в різних країнах борються з епідемією

Коронавірус Covid-2019, який з'явився в новинах в середині січня 2020 року, поступово став головною причиною зростаючого божевілля на нашій планеті. Число заражених і хворих впевнено йде до ста тисяч, вони тепер є вже на всіх континентах, крім Антарктиди.

Бюрократия против вируса

При этом, надо сказать, что все страны сходят из-за этого вируса по-своему. Самый интересный случай, как я думаю, – это Сингапур. Это авторитарная страна с очень эффективной бюрократией и системой слежения за населением. Каждый человек там учтен и находится под контролем. Ни одна мышь не проскочит.

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Когда там стали появляться первые заболевшие, власти моментально их выявляли и узнавали кто, где, с кем и насколько близко общался. Тех, кто пытался что-то скрыть, моментально выводили на чистую воду. В результате дотошной и тщательной работы Сингапур нашел вообще всех больных и зараженных.

Их отправили в больницы, в карантин. Все они были под постоянным присмотром врачей. Ни одного запущенного случая не было. В результате из 110 случаев заражения не умер ни один человек, почти все выздоровели.

Конечно, сейчас туда могут завезти вирус извне, но Сингапур полностью готов к его встрече. Все службы точно знают, что и как делать, если появится угроза.

Сектанты против общества

Южная Корея, где живет 50 миллионов человек, столкнулась с более сложной ситуацией. Там вирус пошел гулять среди членов тайного христианского культа. Это настолько секретная организация, что верующие даже своим семьям не говорят, что состоят в ней. Ранее никто не обращал внимание на их таинственность, но сейчас она стала проблемой.

Эта секта стала главным рассадником болезни. Местным властям приходилось вести целые серьезные расследования, чтобы вычислить, кто в ней состоит. Помимо этого, южнокорейцы ежедневно проводят десятки тысяч тестов, чтобы найти вообще всех зараженных.



​Эпидемия в Корее

Этим объясняется очень большое число найденных там заболевших – более 5 тысяч человек при 31 умершем. Но это число свидетельствует о тщательности и скрупулезности корейцев, а вовсе не о том, что там какая-то особенно сильная эпидемия. Скорее, наоборот. Корейцы всех своих больных найдут, изолируют, и остановят вирус.

Эпидемия против власти

Сажем, ситуация в Иране сейчас намного хуже. Хотя заболевших официально в два раза меньше – всего 2300 человек, умерших, напротив, в два раза больше, чем в Корее – 77.

По поступающим из Ирана отрывочным сведениям, можно сказать, что там настоящий дурдом. По интернету гуляют данные о том, что заболели уже десятки тысяч людей, а умерли сотни.

Информация о том, что дело обстоит совсем плохо, получает косвенное подтверждение: точно известно, что уже заболели десятки депутатов, министры и замминистры, другие высокие чиновники и даже вице-президент.

Разумно предположить, что если уж эти болеют, то простой народ и подавно! Из-за всего этого люди боятся выходить на улицы. Города стоят пустыми. Все постоянно моют руки и работают из дома. Из-за этого взлетели объемы потребления воды и интернет-трафик.

На борьбу с коронавирусом власти мобилизовали 300 тысяч военнослужащих. Но я боюсь, что эти солдаты сами скоро слягут, – вирус особенно хорошо разлетается в местах типа мечетей и казарм.



Мобилизовали военнослужащих в Иране

Честно говоря, я думаю, что эта эпидемия может привести к смене власти в Иране. Слишком уж неэффективной оказалась эта власть в борьбе с реальным кризисом. Если погибших будет достаточно много, то аятоллам припомнят все и сразу.

Здравый смысл против гуманизма

В Европе диких провалов в работе властей как будто нет. Медицина хорошая, а проблемы решаются по мере поступления. Но все же и там есть кое-что дивное.

Европейцы – гуманисты. Они не могут так просто отобрать у человека все его права и посадить его под замок только на том основании, что он – подозреваемый носитель вируса.

Из-за всеобщего гуманизма и примата прав человека в Европе почти невозможно организовать жесткий карантин, как в Сингапуре, например. Очень сложно, по сути, вводить коллективную ответственность, загоняя в изоляцию и отдельных людей, и целые селения.

Из-за этого, я думаю, остановить болезнь в Европе не получится. Наверное, это можно будет считать платой за права человека и демократию. Впрочем, заболевших европейцев хотя бы будут лечить. А вот о россиянах такого не скажешь.

Путин и пустота

Россия в начале этой эпидемии показала себя уникальной страной. Несмотря на огромную границу с Китаем, несмотря на миллионную китайскую диаспору, несмотря на активное транспортное сообщение с КНР, заболевших россиян два месяца вообще не было. Только в начале марта в Москве появился один.

При этом Кремль был занят то войной в Сирии, то выборами в Америке, то местными оппозиционерами, то изменением конституции. Но никак не строительством заслона для эпидемии, бушующей в соседней стране.

Российские власти до сих пор делают вид, что в стране заболевших нет, хотя больных россиян уже отлавливают в других странах. Например, в ОАЭ 3 марта нашли сразу двух!

Я допускаю, что Путин и правда верит в то, что в России эпидемии нет. Сейчас он увлечен передачей власти от себя себе же. Он совершенно не хочет ничего знать о какой-то там эпидемии.



Владимир Путин

Соответственно, в России просто никто не делает тестов на коронавирус. Гениальное решение! Нет тестов – нет и больных. А если нет больных, то нет и эпидемии! Все нормально.

Проблема, однако в том, что больные есть. Сейчас в местных СМИ уже называют цифру в 20 тысяч человек. Я думаю, что может быть и больше, поскольку никто никаких мер противодействия эпидемии не вводит, чтобы не злить царя.

Соответственно, показатели там будут только расти. И в какой-то момент больницы начнут задыхаться в больных с вирусной пневмонией. Утаивать массовую эпидемию в России уже не получится.

Россиянам, конечно, здорово промыли мозги. Но даже они начнут что-то подозревать, когда повсюду массово начнут умирать сначала старики, а потом люди средних лет.

Сейчас же там ставят безумный эксперимент на людях: "Что будет, если целая страна будет жить с коронавирусом так, как будто его нет?". Я не медик, но что-то мне подсказывает, что ничем хорошим это не закончится.

Трамп спешит на помощь

Если кому интересно, когда именно в России станут заметны признаки масштабной эпидемии, то могу сообщить: примерно через месяц. Это оценка не моя, а министерства обороны США. На днях журнал "Newsweek" получил доступ к секретной аналитике Пентагона по коронавирусу. В этом документе сказано, что уже через 30 дней во всем мире будет бушевать глобальная пандемия.

Составители документа, видимо, сначала испугались своих выводов, и написали, что эта угроза не точная, а "весьма вероятная". Но потом подумали и дописали, что она неизбежна.

Президент США Дональд Трамп очень недоволен. Он понимает, что эпидемия может лишить его места в Белом доме. Быстрый рост экономики – это главное и единственное его достижение на посту президента.



Дональд Трамп

А из-за коронавируса ВВП всего мира пошел на убыль. Люди не ходят на работу, не путешествуют, не тратят деньги, а сидят по домам и боятся. Для бизнеса и экономики – это очень плохо.

Если вирус быстро не остановить, то он погубит экономические достижения Трампа и лишит его президентского поста. Поэтому хозяин Белого дома сначала всем врал, что эпидемии в США нет, потом врал, что она под полным контролем. Сейчас он надеется на то, что придет весна, тепло, и вирус отступит сам.

Может такое быть? Может. Будет ли? Не знаю. И никто не знает. Ситуации бывают разные. Вирус смертоносного испанского гриппа в 1918 году пришел в мир весной, но потом пропал на лето. Однако осенью он вернулся и заразил треть населения нашей планеты. При этом почти 5% ее жителей испанку не пережили и умерли. Она унесла больше жизней, чем Первая мировая война.

Сейчас медицина намного лучше, чем была тогда, но опасность все равно не равна нулю. И возглавить борьбу против новой напасти должны, конечно, США – самая богатая и технологически развита страна мира.

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Однако никаких признаков глобального лидерства с ее стороны пока не видно. Скорее, наоборот. Дональд Трамп назначил ответственным за борьбу с коронавирусом своего вице-президента Майка Пенса.

В области медицины о нем известно немного. Во-первых, он помог распространению Вируса иммунодефицита человека в штате Индиана, которым ранее руководил, а также официально заявлял на весь свет, что курение не несет никаких рисков для здравья человека. Выводы делайте сами.