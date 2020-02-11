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      Затаившаяся болезнь: к чему может привести смертельный коронавирус

      Безумный мир 107

      Всемирная организация здравоохранения на днях заявила, что ситуация с распространением китайского коронавируса по планете может быть намного хуже, чем все сейчас думают. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейес объяснил, что то число заболевших по всему миру, которое мы сейчас видим, скорее всего, является лишь указанием на куда более серьезную проблему.

      Тут надо понимать, что глава ВОЗ – это не какой-то сумасшедший сторонник теории заговора. Это вполне ответственный и разумный человек, медик, у которого есть информация со всего мира. Он знает, о чем говорит.

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      "Обнаружение даже небольшого числа заболевших может указывать на широкий масштаб распространения болезни в других странах. Проще говоря, мы видим лишь верхушку айсберга", – сказал Тедрос Гебрейес.

      Глава ВОЗ
      Глава ВОЗ Тедрос Гебрейес

      Заявление Гебрейеса соврало по времени с выявлением уже 40 тысяч заболевших. Умерли от вируса более 900 человек. И это только по официальным данным. Сколько их на самом деле – никто не знает. Но у нас есть первые данные насчет того, насколько заразным является вирус и как много людей может заразиться от одного носителя.

      Cмертельный вирус на лайнере Diamond Princess

      Помните круизный лайнер Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы на карантине? Сначала там нашли двух заболевших, потом еще несколько, потом 10, потом 20, потом сразу 60 и так далее. Сейчас с корабля сняли уже больше 130 туристов с признаками заражения.

      Источником заразы для них всех стал один престарелый китаец, который лишь несколько дней был на этом теплоходе и сошел на берег в порту Гонконга, даже не дождавшись завершения круиза. Там у него нашли вирус и решили на всякий случай изолировать три с половиной тысячи членов команды и моряков лайнера.

      И вот теперь выясняется, что единственный гонконгский старикашка накашлял уже почти полторы сотни заболевших. Конечно, непосредственно его вина – это, может быть, десять человек, которые уже поделились вирусом с другими, но порядок цифр все равно впечатляет.

      Diamond Princess
      Лайнер Diamond Princess

      И это еще не конец! Глядя на растущее число зараженных, никто не снимает карантин с лайнера. Я думаю, там еще ничего не закончилось. Пример с кораблем хорош тем, что оттуда никто не может уйти, все люди находятся под контролем и под наблюдением медиков. В отличие от городов, где болезнь распространяется хаотично, тут инфекционисты могут точно отследить число зараженных и моментально их выявить.

      Что известно о ситуации на круизном лайнере Diamond Princess? На борту лайнера находятся 3700 человек из 56 стран. Из них 2700 – пассажиры, остальные – члены экипажа. В том числе 25 украинцев. Пассажиров, у которых обнаружили вирус, отправляют в больницы Японии. Те, у кого коронавирус не выявили, или те, кто ждет результатов теста, остаются на судне не менее 14 дней. Недавно стало известно, что коронавирусом заразились двое украинцев.

      В обычных условиях далеко не все обращаются в больницы. Многие просто убегают подальше от источника заражения, хотя сами уже несут в себе вирус. Но на примере Diamond Princess мы видим, что один зараженный человек запросто может передать болезнь десяткам, а то и сотням здоровых.

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      Именно поэтому, я думаю, сейчас в Китае каждый день число заболевших только официально увеличивается на пять тысяч человек. Но если же глава Всемирной организации здравоохранения окажется прав, то очень скоро точно такая же ситуация может повториться и в других странах. Особенно в тех, куда вирус уже успел проникнуть. И вот тогда китайская эпидемия превратится в смертельную пандемию глобальных масштабов.

      Кстати, Великобритания 10 февраля уже объявила новый коронавирус "серьезной и неизбежной угрозой общественному здоровью". Поэтому – мойте руки и берегите себя!

      Левая Ирландия

      В соседней с Великобританией Ирландии на выходных прошли очень важные всеобщие выборы. Результат на них был совершенно неожиданным для многих наблюдателей. Победителем впервые в истории стала партия "Шинн Фейн", которая собрала почти четверть голосов избирателей. Всю свою историю эта партия считалась не слишком респектабельной, так как открыто поддерживала вооруженную борьбу Ирландской республиканской армии против британского управления Северной Ирландией.

      Шинн Фейн
      Лидер "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд

      По сути дела, ее принято было считать политическим отделом террористической организации. Это первое. Но есть и второе – при всей готовности воевать "Шинн Фейн" является партией левого толка. А в Ирландии традиционно популярны правые. Всю историю независимости этой страны там не было левого или хотя бы левоцентристского правительства. Власть в стране всегда была в руках либо либералов "Фианна Файл", либо консерваторов из "Фине Гэл".

      Мне, кстати, нравятся названия ирландских партий. "Шинн Фейн" переводится как "Мы Сами". "Фианна Файл" – это "Солдаты судьбы", а "Фине Гэл" – это "Ирландское племя". Очень необычно, на мой взгляд.

      Так вот, эти самые правые либералы, "солдаты судьбы" и "ирландское племя", всю историю меняли друг друга у власти. По сути дела, там была двухпартийная система. Но сейчас все поменялось. И дело не в какой-то особенной кровожадности ирландцев. На этот раз "Шинн Фейн" пообещала им бороться не с британскими захватчиками, а с последствиями бурного экономического роста.

      Дело в том, что нынешний премьер-министр Лео Вардакар оказался слишком хорошим. Кстати, он этнический индиец, да еще и открытый гей. Он привлек в страну так много инвестиций, что цены на недвижимость в Дублине и других городах взлетели до небес.

      Лео Вардакар
      Лео Вардакар

      С одной стороны, Ирландия показывает очень хорошие цифры экономического развития. В страну рекой текут деньги. С другой стороны, пользоваться всеми благами этого роста могут далеко не все.

      • Те местные жители, которым не повезло быстро стать миллионером, жалуются на дикую дороговизну.
      • Молодые люди, которые только начинают профессиональную жизнь, не могут позволить себе даже снять отдельное жилье. О том, чтобы купить квартиру или дом, даже и речи не идет – для этого надо быть супербогачом.
      • Кроме того, из-за снижения налогов не хватает денег на медицину. В результате в государственных больницах там постоянно растут очереди.

      Ну а партия "Шинн Фейн" пообещала сделать одну, по сути, вещь: обложить налогами самых богатых людей и компании. Они хотят, чтобы вырученные деньги пошли на строительство недорогих домов для молодежи, а также на расширение системы медицинского обеспечения. Суть очень простая: наслаждаться ростом экономики должны не только миллионеры и миллиардеры, но и обычные люди. Собственно, эти люди и проголосовали за "Шинн Фейн".

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      Тут надо сказать, что сейчас в парламенте начнутся консультации по поводу создания коалиции. Теоретически, может так случиться, что консерваторы не станут блокироваться с левыми и создадут свою коалицию. Однако в любом случае общество дало местным политикам очень понятный сигнал. Даже если ваша экономика растет как на дрожжах, нельзя забывать о простых людях, которые все еще живут в Ирландии. И вы знаете, я думаю, об этом надо помнить политикам и в других странах мира. Хуже от этого точно не будет.

      Коронавірус з Китаю: останні новини
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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Коронавірус 2020 Відеоблоги Безумный мир Ірландія Жертви
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