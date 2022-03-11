Поэтому местным советуют приходить в метро, ​​школы и детсады. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, передает 24 канал.

Внимание В Харькове погиб экс-проректор Харьковского университета МВД и его внучка

Дело в том, что сейчас идут морозы, особенно в Харьковской области. А из-за захватчиков в большинстве домов нет теплоснабжения.

Если у вас дома нет отопления, спускайтесь в метро, ​​приходите в школы и детские сады и туда, где есть отопление. Мэрия города говорит о том, что обеспечит всех водой и едой. Будет относительно тепло,

– сказал Денисенко.

Поэтому он призвал всех обратить на это внимание, чтобы не мерзнуть в своих квартирах.

Важно – какая ситуация в Харькове: смотрите видео