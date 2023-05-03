Японский язык после ранения

Это как удивиться однажды, что фасад дома, в котором ты всю жизнь жил, вдруг стал ядовито-желтым. И удивляет в этом не столько цвет, сколько то, что ты не ожидал, что этот фасад вообще может изменить цвет.

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Если вас физически спасли – вы победили, и эта победа только на условных 40%. Без этой победы заниматься психикой – это как одобрять закон о запрете наступления россиян вместо того, чтобы физически уничтожать их.

Но условных 60% – это победить последствия ранения в изменившейся психике. Своего, собственного, ядовито-желтого цвета. Сложность этих 60% еще и в том, что предыдущие 40% зависели от компетенций других людей, целой системы эвакуация – стабилизация – операция – лечение – реабилитация (что это вообще? Это слово нужно сейчас ввести в Красную книгу, потому что в реальности это редкость, как исчезающий вид).

То есть 40% зависит от других, от врачей, за что им низкий поклон. А дальше ты сам, совсем один.

У тебя могут появиться зависимости в качестве стабилизации психологического состояния. У тебя не могут, а точно появятся новые "друзья" в виде паранойи, непонимания тебя и уверенности, что после ранения ты просто перешел на японский язык.

Нельзя впадать в состояние жертвы

И бороться с этим сможешь только ты сам. Не происходит чуда, не приходит какая-то условная служба спасения психического состояния раненых военных. Здесь не надо впадать в жертву, что: "Ой Боже, я один на один со своей проблемой". Да, друг. Мы и были всегда один на один с собой, а к манипуляциям лучше не прибегать.

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Потому как инсулин при сахарном диабете, решил, что незаменимым лекарством для меня будет дисциплина. Спокойно, уравновешенно, без лишних слов. Поэтому поделюсь тем, что сам буду делать и советую вам и вашим близким, кто сталкивался с этими проблемами.

Медитация Випассана. По меньшей мере, час в день. В идеале – два часа в день. Лучше выделить время на это, чем еще большее время на преодоление последствий отсутствия самоконтроля. Это дает покой, убирает реактивность. Еда и алкоголь. Контролировать первое и исключить второе. Наслаждение через еду – это прекрасно. Но то, что я ем, влияет на мои решения. Алкоголь просто дает иллюзию, что я расслабился, но потом все равно пропасть. Физическая культура. Физическая травма как следствие дает утрату уверенности в себе, недоверие к своему телу. Подсознательное. Но заниматься спортом и ставить маленькие, а лучше большие цели – именно то, что может помочь идти вперед и не разрушать себя.

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Пусть это останется декларацией на следующий месяц. Остается менее месяца к годовщине ранения. Хочу прийти в тот день лучшим собой, чем был.

А пока буду наслаждаться мнением, что у меня все еще есть второй глаз, которым я могу смотреть, видеть, любить, щуриться от звезды под названием Солнце.