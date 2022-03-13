Запасов хватит лишь до 15 марта, а бензина для генератора нет. Поэтому в приюте ищут пути, как вывезти животных.

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Или же по крайней мере привезти им еду и лекарства.

7 дней в блокаде российскими оккупантами. Столько времени невозможно привезти еду и лекарства для людей и животных. Все жители Дымерской ОТГ, 3 165 собак и 218 кошек нашего приюта стали заложниками войны. Убежище и вся община на грани гуманитарной катастрофы,

– рассказала заместитель директора приюта Ирина Лозовая.

Сейчас приют ищет организации, которые помогут эвакуировать животных заграницу после создания коридора.

Лозовая рассказала, что они уже:

Разослали письма в международные зоозащитные организации.

Создали массовую рассылку в СМИ Европы и США о критической ситуации в крупнейших приютах для животных Украины, которые находятся в оккупации.

Отправили обращение в крупнейшие зоозащитные организации России и Беларуси.

Также руководство района постоянно держит связь с руководством района и самостоятельно ищем пути проезда.