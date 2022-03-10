Пресс-секретарь Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал фото, где женщина забирает собак с инвалидностью в безопасное место. По его словам, это происходит возле Ирпеня.

К теме Кенгуру из харьковского экопарка погибли в результате обстрела

Убийство людей, которые помогали животным

В Харькове россияне убили двух человек, когда те пришли в экопарк "Фельдман" кормить оставшихся без еды животных. Животные три дня находились без продовольствия. Когда неравнодушные прорвались на территорию экопарка, террористы открыли огонь из минометов и автоматов.

Вечная память погибшим, глубокие соболезнования их родным и близким. Оккупанты обязательно заплатят за это преступление,

– сказали в экопарке "Фельдман".

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