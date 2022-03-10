Речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук опублікував фото, де жінка забирає собак з інвалідністю у безпечне місце. За його словами, це відбувається біля Ірпеня.

До теми Кенгуру з харківського екопарку загинули внаслідок обстрілу

Вбивство людей, які допомагали тваринам

У Харкові росіяни вбили двох людей, коли ті прийшли в екопарк "Фельдман" годувати тварин, які залишилися без їжі. Тварини три дні перебували без харчів. Коли небайдужі прорвалися на територію екопарку, то терористи відкрили вогонь з мінометів та автоматів.

Вічна пам'ять загиблим, глибокі співчуття їхнім рідним та близьким. Окупанти обов'язково заплатять за цей злочин,

– сказали в екопарку "Фельдман".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!