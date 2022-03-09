Таку інформацію сьогодні, 9 березня, опублікували у телеграм-каналі Суспільне Харків, спираючись на коментар пресслужби екопарку.

До теми: Перетин кордону з тваринами: які документи потрібні

На сторінці екопарку у Facebook повідомляється, що частину тварин власник екопарку та народний депутат Олександр Фельдман забрав додому.

Мій будинок перетворився на ковчег Ноя, я сам – трішки став Мазаєм. У кожній кімнаті, у кожному кутку хтось живе. У басейні живуть марабу, черепахи. На ліжку, під ліжком хтось є. Я сплю поруч з мавпами, у мене в ногах стоять чотири ящики з тваринами,

– сказав Олександр Фельдман.

Власник екопарку розповів, що робота з вивезення тварин з екопарку триває — парк перебуває "на лінії вогню". Олександр Фельдман поділився інформацією про пошуки транспорту для екопарку. Він потрібен для доставки сіна для 30 коней, 20 поні та 10 віслюків.

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