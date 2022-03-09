У притулку зазначили, що Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія допускають тварин без документів – відповідні папери модна оформити на кордоні. Тож люди, які мають тварин, можуть не боятися, що їх доведеться залишити.

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А от у Словацькій та Чеській республіках є кілька відмінностей – для тварин, які приїжджають до країн, існує карантин.

Як провезти тварину в Словаччину

Усі 4 прикордонних точках на лінії Словаччина – Україна тварині не потрібно мати ветеринарної картки, паспорта чи карти щеплень. Тварини, які не відповідають звичайним умовам, мають відправитися на карантин, який триватиме не менше 5 днів.

  • Особа, що виїзджає, заповнює форму з необхідними даними на кордоні, яка передається до державної ветеринарної адміністрації (ŠVPS);
  • SEPS передасть форму на конкретну станцію, де тварина буде поміщена на карантин;
  • Вона буде на зв’язку з господарем і поверне йому тварину після карантину;
  • Організація "Чехословацька програма кастрації" готова надати притулок безпритульним тваринам.

Тварини на кордоні

Як провезти тварин за кордон / Фото ілюстративне

Як ввезти тварину до Чехії

За правилами, собаки, коти та тхори мають право проїхати через кордон без мікрочіпів, татуювань та інших документів. Натомість усі тварини мають пройти 10-денний карантин.

  • Протягом 72 годин тварина клінічно оглядається приватним ветеринаром, щоб виключити наявність сказу.
  • З п’ятого по десятий день карантину тварину повторно оглядають на сказ. Якщо у тварини немає симптомів сказу, їй роблять щеплення не пізніше десятого дня карантину та видають сертифікат.
  • Інші домашні тварини жодним чином не обмежені.

ЗСУ

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