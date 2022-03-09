У притулку зазначили, що Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія допускають тварин без документів – відповідні папери модна оформити на кордоні. Тож люди, які мають тварин, можуть не боятися, що їх доведеться залишити.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

А от у Словацькій та Чеській республіках є кілька відмінностей – для тварин, які приїжджають до країн, існує карантин.

Як провезти тварину в Словаччину

Усі 4 прикордонних точках на лінії Словаччина – Україна тварині не потрібно мати ветеринарної картки, паспорта чи карти щеплень. Тварини, які не відповідають звичайним умовам, мають відправитися на карантин, який триватиме не менше 5 днів.

Особа, що виїзджає, заповнює форму з необхідними даними на кордоні, яка передається до державної ветеринарної адміністрації (ŠVPS);

SEPS передасть форму на конкретну станцію, де тварина буде поміщена на карантин;

Вона буде на зв’язку з господарем і поверне йому тварину після карантину;

Організація "Чехословацька програма кастрації" готова надати притулок безпритульним тваринам.

Як провезти тварин за кордон / Фото ілюстративне

Як ввезти тварину до Чехії

За правилами, собаки, коти та тхори мають право проїхати через кордон без мікрочіпів, татуювань та інших документів. Натомість усі тварини мають пройти 10-денний карантин.

Протягом 72 годин тварина клінічно оглядається приватним ветеринаром, щоб виключити наявність сказу.

З п’ятого по десятий день карантину тварину повторно оглядають на сказ. Якщо у тварини немає симптомів сказу, їй роблять щеплення не пізніше десятого дня карантину та видають сертифікат.

Інші домашні тварини жодним чином не обмежені.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!