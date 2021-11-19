Священника заметили полицейские

Инцидент произошел еще 29 октября. Правоохранители заметили на улице священника и составили на него административный протокол за торговлю с рук в неразрешенных местах.

Интересно В Киеве у нарушителя с 25 неуплаченными штрафами конфисковали авто

Священник признал свою вину и сказал, что искренне раскаивается в совершенном правонарушении,

– говорится в сообщении.

Суд признал его виновным и оштрафовал на 51 гривну, однако капусту не конфисковали. Кроме того, священник должен оплатить 454 гривны судебного сбора.

Кстати, этот отец возглавляет один из приходов УГКЦ в Городенковском районе.

Рада повысила штрафы за неуплату налогов

17 ноября 239 народных депутатов проголосовали за повышение штрафов за уклонение от уплаты налогов. Так, в случае совершения преступления по предварительному сговору или в крупных размерах, штрафы составят от 170 до 255 тысяч гривен. Это вдвое больше, чем сейчас.

Кроме того, закон позволяет избежать ответственности. Однако только тогда, когда лицо оплатит задолженность и возместит пеню еще до наступления ответственности.