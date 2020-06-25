На Прикарпатье возобновили движение части пригородных поездов, которые остановили из-за наводнения. Вскоре обещают восстановить и остальные.

Пока восстановили движение поездов Коломыя – Снятин и Ивано-Франковск – Яремче, сообщили в Укрзализныце.

Стоит увидеть Наводнение разрушило колею между Ивано-Франковском и Закарпатьем, поезда не курсируют: видео

Для этого железнодорожникам пришлось провести восстановительные работы на перегонах Делятин – Яремче, Яремче – Микуличин, Долина – Выгода.

Всего было зафиксировано повреждение 14 участков инфраструктуры. По состоянию на утро четверга, 25 июня, последствия непогоды ликвидированы на 9 участках. Пока же продолжаются работы на перегонах Микуличин – Ворохта, Бурштын – Галич, Калуш – Бочаров и Заболотив – Видинев. Их обещают закончить до 22:00 25 июня.

Какие поезда не ходят из-за наводнения

Вода затопила пути на перегонах Яремче – Микуличин и Микуличин – Ворохта. Это единственная железнодорожная ветка, соединяющая Ивано-Франковск с Закарпатьем, проезд пассажирских и грузовых поездов по ней невозможен.

Карта затопленных и поврежденных путей на Прикарпатье

24 июня Укрзализныця отменила курсирование 4 пригородных поездов Коломыя – Снятин, Снятин – Коломыя, Ворохта – Ивано-Франковск и Ивано-Франковск – Ворохта. 25 июня Укрзализныця отменила курсирование трех поездов Снятин – Коломыя, Коломыя – Снятин, Ворохта – Ивано-Франковск.