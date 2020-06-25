На Прикарпатті відновили рух частини приміських поїздів, які зупинили через повінь. Невдовзі обіцяють відновити й решту.

Поки відновили рух поїздів Коломия – Снятин та Івано-Франківськ – Яремча, повідомили в Укрзалізниці.

Варто побачити Повінь зруйнувала колію між Івано-Франківськом і Закарпаттям, потяги не курсують: відео

Для цього залізничникам довелося провести відновлювальні роботи на перегонах Делятин – Яремче, Яремче – Микуличин, Долина – Вигода.

Загалом було зафіксовано пошкодження 14 дільниць інфраструктури. Станом на ранок четверга, 25 червня, наслідки негоди ліквідовані на 9 дільницях. Поки ж тривають роботи на перегонах Микуличин – Ворохта, Бурштин – Галич, Калуш – Бондарів та Заболотів – Видинів. Їх обіцяють закінчити до 22:00 25 червня.

Які поїзди не курсують через повінь

Вода затопила колію на перегонах Яремче – Микуличин та Микуличин – Ворохта. Це єдина залізнична гілка, яка сполучає Івано-Франківськ із Закарпаттям, проїзд пасажирських та вантажних поїздів по ній неможливий.

Карта затоплених та пошкоджених колій на Прикарпатті

24 червня Укрзалізниця скасувала курсування 4 приміських поїздів: Коломия – Снятин, Снятин – Коломия, Ворохта – Івано-Франківськ та Івано-Франківськ – Ворохта. 25 червня Укрзалізниця відмінила курсування трьох поїздів: Снятин – Коломия, Коломия – Снятин, Ворохта – Івано-Франківськ.