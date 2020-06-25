Повінь зруйнувала колію між Івано-Франківськом і Закарпаттям, потяги не курсують: відео
Негода пошкодила залізничну інфраструктуру в Івано-Франківській області. Вода затопила колію на перегонах Яремче – Микуличин та Микуличин – Ворохта, відтак припинили рух потяги на Закарпаття.
Від 24 червня було тимчасово зупинено рух приміських поїздів № 6402/6401 "Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ". Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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Це єдина залізнична гілка, яка сполучає Івано-Франківськ із Закарпаттям, проїзд пасажирських та вантажних поїздів по ній неможливий.
Негода зруйнувала колію між Івано-Франківськом і Закарпаттям – дивіться відео
Однак, як зазначив Владислав Криклій, транспортники працюють над ліквідацією наслідків негоди, аби якнайшвидше відновити залізничне сполучення. "Роботи з ліквідації наслідків стихії проводить Івано-Франківська дистанція колії", – написав міністр інфраструктури.
Окрім того, через сильні повені Укрзалізниця тимчасово скасувала 7 приміських поїздів з Івано-Франківська.
Які ще рейси скасували
З 24 червня не будуть ходити 4 приміські поїзди:
- Коломия – Снятин;
- Снятин – Коломия;
- Ворохта – Івано-Франківськ;
- Івано-Франківськ – Ворохта.
З 25 червня компанія скасувала курсування 3 потягів:
- Снятин – Коломия;
- Коломия – Снятин;
- Ворохта – Івано-Франківськ.