Негода пошкодила залізничну інфраструктуру в Івано-Франківській області. Вода затопила колію на перегонах Яремче – Микуличин та Микуличин – Ворохта, відтак припинили рух потяги на Закарпаття.

Від 24 червня було тимчасово зупинено рух приміських поїздів № 6402/6401 "Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ". Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Детально про негоду Повінь у Західній Україні: останні цифри наслідків, фото і відео негоди

Це єдина залізнична гілка, яка сполучає Івано-Франківськ із Закарпаттям, проїзд пасажирських та вантажних поїздів по ній неможливий.

Негода зруйнувала колію між Івано-Франківськом і Закарпаттям – дивіться відео

Однак, як зазначив Владислав Криклій, транспортники працюють над ліквідацією наслідків негоди, аби якнайшвидше відновити залізничне сполучення. "Роботи з ліквідації наслідків стихії проводить Івано-Франківська дистанція колії", – написав міністр інфраструктури.

Окрім того, через сильні повені Укрзалізниця тимчасово скасувала 7 приміських поїздів з Івано-Франківська.

Які ще рейси скасували

З 24 червня не будуть ходити 4 приміські поїзди:

Коломия – Снятин;

Снятин – Коломия;

Ворохта – Івано-Франківськ;

Івано-Франківськ – Ворохта.

З 25 червня компанія скасувала курсування 3 потягів: