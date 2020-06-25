Непогода повредила железнодорожную инфраструктуру в Ивано-Франковской области. Вода затопила колею на перегонах Яремче – Микуличин и Микуличин – Ворохта, поэтому прекратили движение поезда на Закарпатье.

С 24 июня было временно остановлено движение пригородных поездов № 6402/6401 "Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск". Об этом на своей странице в фейсбуке написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Это единственная железнодорожная ветка, которая соединяет Ивано-Франковск с Закарпатьем, проезд пассажирских и грузовых поездов по ней невозможен.

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Однако, как отметил Владислав Криклий, транспортники работают над ликвидацией последствий непогоды, чтобы как можно скорее восстановить железнодорожное сообщение. "Работы по ликвидации последствий стихии проводит Ивано-Франковская дистанция пути", – написал министр инфраструктуры.

Кроме того, из-за сильных наводнений Укрзализныця временно отменила 7 пригородных поездов из Ивано-Франковска.

Какие еще рейсы отменили

С 24 июня не будут ходить 4 пригородные поезда:

Коломыя – Снятын;

Снятын – Коломыя;

Ворохта – Ивано-Франковск;

Ивано-Франковск – Ворохта.

С 25 июня компания отменила курсирование 3 поездов: