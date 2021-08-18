По последним данным полностью ликвидировать пожар по состоянию на 19:30 не удалось. К тушению привлекли 57 человек и 17 единиц техники ГСЧС.

Важно В Золочеве произошел масштабный пожар на радиозаводе: огонь тушили 65 спасателей

Что стало причиной пожара

Огонь вспыхнул в маслобаке в котлотурбинном цеху блок № 3 Бурштынской ТЭС в 16:51. На место происшествия сразу прибыли спасатели.

Как выяснилось, возник пожар в главном маслобаке турбины в котлотурбинном цеху №3 на отметке № 6. В результате пожара повреждена система пожаротушения,

– сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 18:15 открытый огонь не наблюдается, однако сильное задымление. По предварительным данным, пострадавших нет.



Пожар локализовали несколько часов / Фото ГСЧС



На месте происшествия работали 57 спасателей / Фото ГСЧС