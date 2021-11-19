Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил глава ведомства Александр Кубраков, выступая на международном экономическом форуме DEF-2021 в Днепре.

"Я могу успокоить, что приказ будет подписан максимум неделя-две… я думаю, что не будет проблем с этим вопросом", – сказал министр.



По его словам, возможные попытки отдельных крупных компаний-грузоперевозчиков сорвать вступление приказа в силу с помощью судебных исков – не увенчаются успехом.



"Даже если какие-то отдельные игроки рынка захотят его остановить через какие-то там судебные иски – я не думаю, что это проблема. Есть механизм противодействия этому. Но я все-таки настроен (оптимистично) и понимаю что большинство игроков рынка должны быть адекватными", – подчеркнул А.Кубраков.



Он также отметил необходимость обновления вагонного парка и недопустимость дальнейшего использования в перевозках изношенных вагонов. Глава Мининфраструктуры напомнил, что соседние страны ранее уже приняли решение о выводе из эксплуатации изношенных грузовых вагонов – после чего эти списанные вагоны по дешевке скупили и привезли в Украину отдельные крупные компании-грузоперевозчики.



"Все страны вокруг нас это сделали, у кого мощные железные дороги. Везде почти новый подвижной состав и исключительно мы, украинские железные дороги - получили весь этот металлолом к себе, позволили это сделать ранее, завезти сюда весь этот хлам. А сейчас он ездит по нашим железным дорогам и уничтожает нашу инфраструктуру", – подчеркнул министр.

Он выразил надежду, что грузоперевозчики и вагоностроители подпишут совместный меморандум с Мининфраструктуры относительно обновления вагонного парка в стране.

Мы не будем никого физически заставлять его подписывать. Но я считаю, что нормальный адекватный бизнес, производители, участники рынка - они должны участвовать и подписать этот меморандум. За несколько лет мы увидим тысячи и тысячи новых грузовых вагонов, полувагонов на наших ж.-д. дорогах,

– резюмировал А.Кубраков.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры совместно с УЗ планирует запустить программу постепенного ограничения срока эксплуатации вагонов и строительства новых вагонов вместо списанных.



С этой целью Мининфраструктуры разработало и опубликовало проект приказа о порядке списания изношенных вагонов.



По словам заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского, программа постепенной замены изношенных вагонов новыми реанимирует вагоностроение, одну из важнейших отраслей украинской промышленности.