Про це у п'ятницю, 19 листопада, заявив голова відомства Олександр Кубраков, виступаючи на міжнародному економічному форумі DEF-2021 у Дніпрі.

"Я можу заспокоїти, наказ буде підписано максимум за тиждень чи два. Думаю, що не буде проблем із цим питанням", – сказав міністр.

За його словами, можливі спроби окремих великих компаній-вантажоперевізників зірвати набрання чинності за допомогою судових позовів не увінчаються успіхом.

"Навіть якщо якісь окремі гравці ринку захочуть його зупинити через якісь там судові позови, я не думаю, що це проблема. Є механізм протидії цьому. Але я все-таки налаштований оптимістично і розумію, що більшість гравців ринку мають бути адекватними", – наголосив Олександр Кубраков.

Він також наголосив на необхідності оновлення вагонного парку та неприпустимості подальшого використання у перевезеннях зношених вагонів. Глава Мінінфраструктури нагадав, що сусідні країни раніше вже ухвалили рішення про виведення з експлуатації зношених вантажних вагонів – після чого ці списані вагони дешево скупили і привезли в Україну окремі великі компанії-вантажоперевізники.

Усі країни навколо нас це зробили, хто має потужні залізниці. Скрізь майже новий рухомий склад і винятково ми, українські залізниці, отримали весь цей металобрухт до себе, дозволили це зробити раніше, завезти сюди весь цей мотлох. А зараз він їздить нашими залізницями і знищує нашу інфраструктуру", – підкреслив міністр.

Він висловив сподівання, що вантажоперевізники та вагонобудівники підпишуть спільний меморандум із Мінінфраструктури щодо оновлення вагонного парку в країні.

Ми не будемо нікого фізично змушуватимемо його підписувати. Але я вважаю, що нормальний адекватний бізнес, виробники, учасники ринку – вони повинні брати участь і підписати цей меморандум. За кілька років ми побачимо тисячі і тисячі нових вантажних вагонів, напіввагонів на наших залізничних дорогах,

– резюмував Кубраков.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури спільно з УЗ планує запустити програму поступового обмеження терміну експлуатації вагонів та будівництва нових вагонів замість списаних.

З цією метою Мінінфраструктури розробило та опублікувало проєкт наказу про порядок списання зношених вагонів.

За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, програма поступової заміни зношених вагонів новими реанімує вагонобудування, одну з найважливіших галузей української промисловості.