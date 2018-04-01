Приключения "Кокаинового самолета" ИЛ-96

Из Нью-Йорка дипломатов забирал ИЛ-96, тот самый самолет, который возит Путина. В прошлом году это воздушное судно, закрепленное за Управлением делами президента России, прославилось еще одним фактом – в него упаковали 12 чемоданов с псевдококаином.

Наркотик, упакованный в 12 чемоданов нашли в дипломатической почте российского посольства. Чтобы проследить, кто заказчик товара, полицейские заменили его на муку. Чемоданы оборудовали GPS-навигаторами и отправили в путь. Этот самолет принадлежит управлению делами президента России.

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Обслуживает первых лиц государства. Информация про его интересные маршруты регулярно появлялась на сайте FlightRadar24. Проект позволяет в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами во всем мире.

Так на прошлой неделе на сервисе Flightradar24 появилась информация, что именно этот самолет прибыл в Кемерово из Москвы. О том, кто был на борту лайнера, официально не сообщали. Но уже через несколько часов российский президент клал цветы возле разрушенного пожаром торгового центра и проводил совещание с местными властями.



Путин в Кемерово

А через несколько дней до того, 20 марта – "кокаиновый самолет", согласно данным сайта, прилетел в Лондон. И, по странному стечению обстоятельств, именно в тот день из британской столицы в Москву вывезли 23 российских дипломатов. Тех, которых британские власти выдворили из-за скандального дела об отравлении российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Маршруты знаменитого ИЛ-96 совпадают, в частности, со многими зарубежными визитами первых лиц России. За последние месяцы он оказывался в те же даты и в тех же местах, куда прилетали секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, премьер Медведев и делегация Путина. А относительно случая с кокаином, то МИД России, конечно же все отрицает. Мол, это фотошопом. Однако, в этот период президентский ИЛ таки был в Буэнос Айресе. По информации британской газеты Daily Telegraph ним прилетел секретарь совета безопасности федерации Николай Патрушев.