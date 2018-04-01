Пригоди "Кокаїнового літака" ІЛ-96

З Нью-Йорка дипломатів забирав ІЛ-96, той самий літак, який возить Путіна. Минулого року це повітряне судно, закріплене за Управлінням справами президента Росії, прославилося ще одним фактом – у нього спакували 12 валіз із псевдококаїном.

Наркотик, запакований у 12 валіз знайшли у дипломатичній пошті російського посольства. Щоб простежити, хто замовник товару, поліцейські замінили його на борошно. Валізи обладнали GPS-навігаторами і відправили у дорогу. Цей літак належить управлінню справами президента Росії.

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Обслуговує перших осіб держави. Інформація про його цікаві маршрути регулярно з'являлась на сайті FlightRadar24. Проект дозволяє в режимі реального часу спостерігати на мапі за літаками в усьому світі.

Так минулого тижня на сервісі Flightradar24 з’явилась інформація, що саме цей літак прибув в Кемерово з Москви. Про те, хто був на борту лайнера, офіційно не повідомляли. Та вже за кілька годин російський президент клав квіти біля зруйнованого пожежею торгового центру і проводив нараду з місцевою владою.



Путін в Кемерово

А за кілька днів до того, 20 березня – "кокаїновий літак", згідно з даними сайту, прилетів у Лондон. І, за дивним збігом обставин, саме в той день з британської столиці в Москву вивезли 23 російських дипломатів. Тих, яких британська влада видворила через скандальну справу про отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Маршрути знаменитого ІЛ-96 збігаються, зокрема, з багатьма закордонними візитами перших осіб Росії. За останні місяці він опинявся в ті ж дати і в тих же місцях, куди прилітали секретар російського Радбезу Микола Патрушев, глава МЗС Сєргєй Лавров, прем'єр Мєдвєдєв і делегація Путіна. А щодо випадку з кокаїном, то МЗС Росії, звісно ж все заперечило. Мовляв, це фотошопом. Однак, у цей період президентський ІЛ таки був у Буенос Айресі. За інформацією британської газети Daily Telegraph ним прилетів секретар ради безпеки федерації Микола Патрушев.