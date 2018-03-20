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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Російські дипломати покидали Великобританію на "кокаїновому" літаку: фото

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Іл-96, на якому вилітали російські дипломати
Іл-96, на якому вилітали російські дипломати

У вівторок, 20 березня, 23 російські дипломати покинули Великобританію. Разом з членами родини загалом – 80 осіб. Покидали країну вони на літаку Іл-96.

Вилітали росіяни з аеропорту Станстед на літаку Іл-96, який належить Управлінню зі справ президента Росії. Його бортовий номер RA-96023, повідомляє Sky News. Це саме той літак, який фігурує у справі про контрабанду майже 400 кілограм кокаїну з Аргентини в Росію. Саме на ньому колишній директор ФСБ Росії Микола Патрушев супроводжував із Аргентини до РФ валізи з борошном, яким аргентинська поліція замінила кокаїн.

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Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон зазначив, що висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Вони вже покинули країну.

У відповідь на такі кроки 17 березня Росія оголосила персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітники посольства Великої Британії та припинила діяльність на території Федерації Британської Ради.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.

Теги: Новини Росії Великобританія авіація
Джерело: 24 Канал
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