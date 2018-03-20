Отруєння Скрипаля: у Лаврова вирішили "донести російську точку зору" послам в РФ

У МЗС Російської Федерації вирішили провести зустріч з послами країн, які акредитовані у РФ, щоб обговорити звинувачення Росії зі сторони Великобританії у причетності до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Зустріч запланована на 21 березня. На ній будуть присутні керівництво МЗС РФ та експерти Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєнням, повідомляє ТАСС.

"Основна тема зустрічі – ситуація навколо заяв Великобританії про застосування на її території отруйних речовин", – заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

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При цьому вона заявила, що на зустрічі планується "донести російську точку зору" на ці події, а також "озвучити питання, які є в російської сторони".

При цьому у російському МЗС переконують, що вони не знають, чим саме був отруєний Скрипаль, адже Лондон не надав їм цієї інформації. І звинуватили Великобританію у тому, що їх звинувачення пролунали "у хамській манері".

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною. У зв'язку з цим офіційний Лондон зазначив, що висилає з країни російських дипломатів та призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні із РФ. Вони вже покинули країну.



У відповідь на такі кроки 17 березня Росія оголосила персонами нон-грата 23 дипломатичних співробітники посольства Великої Британії та припинила діяльність на території Федерації Британської Ради.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.