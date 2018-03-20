Отравление Скрипаля: у Лаврова решили "донести российскую точку зрения" послам в РФ

В МИД Российской Федерации решили провести встречу с послами стран, аккредитованных в РФ, чтобы обсудить обвинения России со стороны Великобритании в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Встреча запланирована на 21 марта. На ней будут присутствовать руководство МИД РФ и эксперты Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением, сообщает ТАСС.

"Основная тема встречи – ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории ядовитых веществ", – заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

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При этом она заявила, что на встрече планируется «донести российскую точку зрения» на эти события, а также «озвучить вопросы, которые есть у российской стороны».

При этом в российском МИДе уверяют, что они не знают, чем именно был отравлен Скрипаль, ведь Лондон не предоставил им этой информации. И обвинили Великобританию в том, что их обвинения прозвучали "в хамской манере".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон отметил, что высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Они уже покинули страну.

В ответ на такие шаги 17 марта Россия объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и прекратила деятельность на территории Британского Совета Федерации.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.