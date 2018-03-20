00:36
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-7°C
-2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
  • суббота
    3°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Российские дипломаты покидали Великобританию на "кокаиновом" самолете: фото

32 Читати новину українською
Ил-96, на котором вылетали российские дипломаты
Ил-96, на котором вылетали российские дипломаты

Во вторник, 20 марта, 23 российские дипломаты покинули Великобританию. Вместе с членами семьи в целом – 80 человек. Покидали страну они на самолете Ил-96.

Вылетали россияне из аэропорта Станстед на самолете Ил-96, который принадлежит Управлению по делам президента России. Его бортовой номер RA-96023, сообщает Sky News. Это именно тот самолет, который фигурирует в деле о контрабанде почти 400 килограмм кокаина из Аргентины в Россию. Именно на нем бывший директор ФСБ России Николай Патрушев сопровождал из Аргентины в РФ чемоданы с мукой, которым аргентинская полиция заменила кокаин.

Читайте также: Отравление Скрипаля: у Лаврова решили "донести российскую точку зрения" послам в РФ

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанной Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон отметил, что высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Они уже покинули страну.

В ответ на такие шаги 17 марта Россия объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и прекратила деятельность на территории Британского Совета Федерации.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости России авиация Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 20 марта: история с отравлением Сенцова, заявления Савченко и задержание Саркози
20 марта, 22:52 Главные новости 20 марта: история с отравлением Сенцова, заявления Савченко и задержание Саркози
178
Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?
20 марта, 21:01 Монетизация льгот на проезд: заработает ли на практике?
Катерина Петренко 293
Андрей Мандзий: На Олимпиаде в Сочи волновался за соседа, который помогал мне делать сани
20 марта, 20:02 Андрей Мандзий: На Олимпиаде в Сочи волновался за соседа, который помогал мне делать сани
Іван Вербицький 114
Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия
20 марта, 19:01 Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и различия
Яніна Ткачук 243
Цель обысков на
20 марта, 17:01 Цель обысков на "Новой почте" – посадить преступников или трясти бизнес?
Юрій Бутусов 896
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук