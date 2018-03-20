Российские дипломаты покидали Великобританию на "кокаиновом" самолете: фото

Во вторник, 20 марта, 23 российские дипломаты покинули Великобританию. Вместе с членами семьи в целом – 80 человек. Покидали страну они на самолете Ил-96.

Вылетали россияне из аэропорта Станстед на самолете Ил-96, который принадлежит Управлению по делам президента России. Его бортовой номер RA-96023, сообщает Sky News. Это именно тот самолет, который фигурирует в деле о контрабанде почти 400 килограмм кокаина из Аргентины в Россию. Именно на нем бывший директор ФСБ России Николай Патрушев сопровождал из Аргентины в РФ чемоданы с мукой, которым аргентинская полиция заменила кокаин.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанной Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон отметил, что высылает из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Они уже покинули страну.

В ответ на такие шаги 17 марта Россия объявила персонами нон-грата 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и прекратила деятельность на территории Британского Совета Федерации.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.