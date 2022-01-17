Такие аргументы использовал на заседаниях ООН представитель России Виталий Чуркин. Об этом Кислица напомнил в Нью-Йорке – в День памяти киборгов, защищавших Донецкий аэропорт.

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Чуркин прикрывался "копией заявления Януковича"

Чуркин пытался оправдать действия России наличием "копии оригинала заявления" Януковича, обратившегося в Россию с просьбой использовать подразделения вооруженных сил России в Украине,

– отметил Кислица.

По словам постоянного представителя Украины при ООН, это впервые после завершения "холодной войны", когда постоянный член Совбеза идет на такие шаги.

Янукович вроде бы просил Путина использовать свои войска в Украине

В "заявлении Януковича", которое цитировал Чуркин, была просьба к Путину использовать вооруженные силы России в Украине. Цинично, но целью этого должно было "восстановление законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины".

Впоследствии рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакого подобного письма Януковичу не было. Мол, такой документ в администрации Путина не регистрировали.

То есть посол Путина на весь мир заявил, что письмо Януковича существовало, а рупор Путина – что не было ни одного письма,

– отметил Кислица.

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К сведению! Незадолго до этих опровержений Пескова Чуркин скончался. Его причина смерти, заметил Кислица, – доподлинно неизвестна: то ли отравление, то ли сердечный приступ.

Что известно о Виталии Чуркине:

Российский дипломат Виталий Чуркин являлся постоянным представителем России при ООН с 2006 по 2017 год.

В 2014 году заявил, что Россия не признает новые украинские власти.

Путал Бандеру с Бендерой, а Шухевича с Шушкевичем.

Загадочно скончался в Нью-Йорке незадолго до 65-летия.

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