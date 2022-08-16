В сети уже обнародовали видео последствий удара. На этих кадрах видно, что бывшее здание СБУ полностью разрушено.

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Ранее Сергей Гайдай рассказал первые детали о ликвидации российских оккупантов. Правда, неизвестно, сколько именно российских оккупантов отправились на "концерт Кобзона".

Даже не знаю, как анонсировать новость. Луганщина уничтожает оккупантов, или – в Лисичанске снова "хлопок", а может, – курение убивает. Продолжение следует,

– заинтриговал глава Луганской ОВА.

Впоследствии появилась информация, что в бывшем здании СБУ в момент взрыва было много оккупантов. Более точные данные будут обнародованы позже.

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Добавим, что в конце июля нашим героям удалось нанести мощный удар по российским оккупантам в Лисичанске, который они называли "своим". Воины ВСУ получили информацию из города и нанесли точный удар. Оккупанты сообщили о 12 погибших омоновцах.

Также наши герои ударили прямо по казарме россиян в Лисичанске. ВСУ благодарят за информацию добрых людей и будут работать по следующим целям, по которым получат данные.

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