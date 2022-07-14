Соответствующую информацию глава Никопольской районной военной администрации сообщил ориентировочно в 22:04 14 июля. Перед тем в городе слышали взрывы.

Читайте также Ракетные удары по Виннице и Николаеву, безумные потери врага: основное за 141 день войны

Взрывы прекратились: власти обратились к жителям Никополя

Прилеты возле Никополя. Успокоились. Сидим в домах,

- написал Евгений Евтушенко.

Также он призвал людей ничего не постить и не комментировать в интернете. Ведь информация может помочь врагу корректировать огонь.

Стоит вспомнить, что местные телеграм-каналы сообщили о взрывах на Днепропетровщине вечером 14 июля. Тогда люди говорили, что слышали звуки взрывов в:

Никополе;

поселке городского типа Просяна.

Коротко о последних обстрелах Украины россиянами

Российские оккупанты 14 июля выпустили несколько ракет по Виннице. Три попали в гражданский объект вблизи Дома быта "Юбилейный". По состоянию на 22: 58 14 февраля известно о 24 погибших. Известно, что сразу на месте умела маленькая девочка Лиза. Ее мать в тяжелом состоянии доставили в больницу. К сожалению, она также скончалась в реанимации.

Враг на рассвете 14 июля атаковал Николаев. Ударил в две школы, попал в гостиницу "Николаев". Всего попал в 10 объектов города.

Кроме того, стоит отметить, что россияне анонсировали ракетный обстрел Тернополя. Опасность подтвердил мэр Тернополя Сергей Надал. Поэтому он призвал людей не игнорировать информацию о воздушных тревогах и идти в укрытие.

Смотрите также – военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ракетный обстрел Винницы: видео