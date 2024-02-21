Детали о новом продукте для ВСУ в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Новое приложение получит название "Армия+".

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Приложение для военных

Екатерина Черногоренко отметила, что в новом приложении для военнослужащих не будет повесток, поскольку его пользователями будут люди, что уже находятся на фронте. То есть им не нужно выдавать повестки.

"Армия+" – это приложение для военнослужащих. Это люди, которые уже борются за свободу на линии боевого соприкосновения, на фронте. Поэтому электронные повестки не могут отправляться военнослужащим, поскольку они уже имеют статус и непосредственно осуществляют задачи на фронте,

– подчеркнула заместительница.

В то же время команда Рустема Умерова работает над электронным кабинетом военнообязанного. Вместе с Минцифры структура пытается разработать удобный функционал для обновления данных. Как пояснила Черногоренко, это нужно для того, чтобы уменьшить визиты во все учреждения и сделать обновление удобным. По ее словам, решение уже будет совсем скоро.

Обновления в армии