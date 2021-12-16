Такую информацию сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он заверил, что рано или поздно Украина придет к тому этапу, что подход к построению цифрового государства будут перенимать другие страны.

Реестры могут не выдержать, – Федоров предусмотрел вероятное падение сервиса "Дия" 19 декабря

Он заверил, что приложением "Дия" 100% будут пользоваться в других странах.

Не могу сказать, что продадут, это ведь не товар определенный, а технологией будем, наверное, делиться,

– объяснил Федоров.

В настоящее время в Минцифре подробно занимаются вопросом стоимости сервиса "Дия".

Федоров: Ценность не только в технологиях

По словам министра, нельзя просто так продать приложение "Дия". Это не даст той ценности, которую ожидают страны.

Самое главное – это:

реинжиниринг процессов;

понимание, как упрощать сложные услуги;

быстрое обновление базовых реестров;

трансформация инфраструктуры;

взаимодействие граждан и правительства;

мобильное приложение и портал.

"Все видят только вершину айсберга, а на самом деле внутри много процессов", – добавил Федоров.

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