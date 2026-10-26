Почему приложение "Воздушная тревога" не показывает движение баллистики: ответ Игната

Однако баллистические ракеты на карте не отображаются. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" назвал причину.

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Почему приложение "Воздушная тревога" не показывает баллистические ракеты?

Данные о воздушных целях поступают из военных систем, в частности из "Вираж-планшета". Однако для гражданских пользователей отображается лишь часть информации.

На карте можно увидеть:

движение "Шахедов", в частности реактивных, крылатых ракет и УАБ;

регион, над которым находится цель;

ее скорость и направление движения.

Баллистические ракеты отображаться не будут, поскольку они летят слишком быстро, чтобы приложение успевало отображать их движение.

Почему данные могут быть неточными

Информация для гражданских пользователей была специально адаптирована, чтобы не раскрывать врагу важных данных о работе украинской противовоздушной обороны.

По словам Игната, военные используют более детализированные системы, в частности Skymap, "Вираж-планшет" и Delta.

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Во время разработки обновления специалисты обсуждали, как показывать информацию так, чтобы она была полезной для населения, но не наносила ущерба обороне страны.

Как работает обновленное приложение

Сервис пока фактически работает в тестовом режиме. В дальнейшем приложение может частично взять на себя функцию информирования о воздушных угрозах. Это может снизить потребность в мониторинговых Telegram-каналах. Однако об угрозе баллистических ударов Воздушные силы и в дальнейшем будут сообщать отдельно, поскольку это важно для безопасности.

Напомним, 17 октября премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о запуске карты движения российских воздушных целей в приложении "Воздушная тревога".

Чиновник предупредил, что карта не показывает точное местонахождение целей в режиме реального времени. Во время воздушной тревоги необходимо немедленно укрыться и оставаться там до отбоя.