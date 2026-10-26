Чому додаток "Повітряна тривога" не показує рух балістики: відповідь Ігната

Однак балістичні ракети на карті не відображаються. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА" назвав причину.

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Чому застосунок "Повітряна тривога" не показує балістику?

Дані про повітряні цілі надходять із військових систем, зокрема "Віраж-планшета". Проте для цивільних користувачів відображають лише частину інформації.

На карті можна побачити:

рух "Шахедів", зокрема реактивних, крилатих ракет і КАБів;

регіон, над яким перебуває ціль;

її швидкість і напрямок руху.

Балістичні ракети не показуватимуть, оскільки вони летять надто швидко, щоб застосунок встигав відображати їхній рух.

Чому дані можуть бути неточними

Інформацію для цивільних користувачів спеціально адаптували, щоб не розкривати ворогу важливих даних про роботу української протиповітряної оборони.

За словами Ігната, військові використовують детальніші системи, зокрема Skymap, "Віраж-планшет" і Delta.

Під час розробки оновлення фахівці обговорювали, як показувати інформацію так, щоб вона була корисною для населення, але не шкодила обороні країни.

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Як працює оновлений застосунок

Сервіс поки фактично працює в тестовому режимі. Надалі застосунок може частково перебрати на себе функцію інформування про повітряні загрози. Це може зменшити потребу в моніторингових Telegram-каналах. Однак про загрозу балістичних ударів Повітряні сили й надалі повідомлятимуть окремо, оскільки це важливо для безпеки.

Нагадаємо, 17 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про запуск карти руху російських повітряних цілей у застосунку "Повітряна тривога".

Урядовець попередив, що карта не показує точне місце перебування цілей у реальному часі. Під час повітряної тривоги потрібно негайно йти в укриття та залишатися там до відбою.