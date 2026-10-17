Розробка стала спільним проєктом Міністерства цифрової трансформації, Міноборони, Повітряних сил та українських ІТ-компаній, повідомив у своєму телеграм-каналі очільник уряду.

Як працює нововведення

Головна мета оновлення – дати людям швидкий доступ до достовірних даних від військових. Це дозволить не витрачати дорогоцінний час на моніторинг неперевірених джерел.

Важливо! Карта не показує точного місця перебування цілей у реальному часі,

– зауважив Сергій Корецький.

Тому базове правило безпеки залишається незмінним: після оголошення тривоги необхідно негайно йти в укриття та перебувати там до відбою.

Водночас невдовзі після оголошення про оновлення карта деякий час працювала нестабільно.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті

Зверніть увагу! Де зараз рухаються російські цілі, можна відстежувати у хронології 24 Каналу.

Нагадаємо, що російські війська щодня тероризують Україну ударними безпілотниками та ракетами. Під час масованих атак ворог запускає безпілотники з кількох напрямків одночасно, намагаючись заплутати українську протиповітряну оборону та завдати максимальної шкоди.

Окрім того, атаки останнім часом посилилися. Як зазначило видання The Guardian, Путін наказав перетворити великі міста України на непридатні для життя. До списку мішеней окупанти включили навіть об'єкти з високим рівнем небезпеки, зокрема розподільчі підстанції на кількох атомних електростанціях.