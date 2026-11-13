Возобновлена работа приложения "Воздушная тревога": что известно об авторизации через "Дию"

О возобновлении функции сообщил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Пользователи снова могут отслеживать передвижения ударных беспилотников и других вражеских объектов в режиме реального времени.

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Как украинцы смогут отслеживать вражеские дроны и ракеты?

Для доступа к этой функции необходимо пройти авторизацию через приложение "Дия". Оно было разработано для того, чтобы затруднить врагу получение данных о маршрутах движения беспилотников и других объектов в воздушном пространстве Украины.



"Важно, что "Дия" не передает приложению персональных данных: она лишь подтверждает, что пользователь прошел верификацию. "Воздушная тревога" также не собирает и не хранит личную информацию", – сообщают разработчики.

Для всех остальных функций авторизация не требуется – отображение уровней опасности, уведомления о тревогах или возможность просматривать укрытия на карте.

Чтобы все работало корректно, необходимо обновить приложение вручную или переустановить его. Обновление уже доступно в App Store и Google Play, проходите авторизацию через "Дию" и доверяйте только проверенной информации об угрозах от Сил обороны, – подчеркнули в Минцифре.

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Что известно о кибератаке на приложение?

Напомним, вечером 1 ноября приложение "Воздушная тревога" подверглось кибератаке. Пользователям начали поступать ложные уведомления о химической и радиационной опасности, а также об уличных боях в Киеве.

На сайте сервиса тогда отображалась красная тревога по всей Украине. Впоследствии пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что приложение взломали, а информация об указанных угрозах не соответствовала действительности.



После инцидента работу сервиса временно приостановили, а разработчики приступили к восстановлению его функций. Как ранее сообщалось на нашем сайте со ссылкой на команды разработчиков Ajax Systems и Stfalcon, хакеры получили несанкционированный доступ только к рабочему месту оператора. Клиентское приложение на смартфонах не пострадало, а персональные данные миллионов граждан остались полностью защищенными.