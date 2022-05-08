Как сообщают специализирующиеся СМИ, корни приложения Yolla уходят в Россию. Более того – проект получает доступ к частным данным.

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Последняя украинская базовая станция, принадлежавшая "Киевстару", работала в Мариуполе почти до конца марта. Однако после выстрела прицельным огнем она была разрушена. Чтобы восстановить связь, рашисты привлекли в полуразрушенный город инженеров "мобильного оператора" "Феникс" из так называемой "ДНР". Сам мобильный оператор, как известно, был создан на основе захваченной в 2014 году сети "Киевстар" во временно оккупированных регионах Украины.

Люди, которые находятся в Украине, не могут звонить на нелегальный "Феникс". Работает это правило и наоборот. Так что в местных чатах украинцы начали активно обсуждать, как держать связь с родными, которые находятся в горячих точках. Некоторые пользователи стали советовать им приложение Yolla.

Как "продают" приложение

Сейчас появилась апка Yolla, предоставившая возможность дозваниваться на оккупированную территорию Украины на "Феникс". Она предоставила связь с мариупольцами,

– рассказывает женщина из Мариуполя в местной группе.

Пользователи активно рекомендуют приложение на местных форумах, посвященных поиску пропавших родственников. Программу рекламировал и советник главы мэра города Петр Андрющенко. В апреле он опубликовал пост, где отметил, что люди, у которых есть сим-карта "Феникс", могут созваниваться с помощью Skype или приложения Yolla.

Yolla: что это за приложение

На первый взгляд, в приложении нет ничего подозрительного. На сайте компании рассказывают, что проект был основан в Эстонии. Дата разработки проекта – 2015 году. В его базе лежит разработка звонков по Wi-Fi.

Вместо подключения через сеть сотового оператора будет использоваться беспроводное интернет-соединение. Качество связи не изменится,

– говорится на сайте компании.

Абонент, которых хочет звонить со своего мобильного телефона на другие сети, должен загрузить приложение. Однако, устанавливая его, пользователь дает согласие на загрузку контактов из адресной книги и позволяет сохранить свой номер телефона.

Помимо имени и номера телефона программа собирает:

данные о журнале звонков,

количество звонков, совершаемых пользователями,

типичные адресаты,

продолжительность звонков,

тип сети.

Это вроде как нужно, чтобы выявить потенциальные технические проблемы и предоставлять дополнительные сервисы.

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На сайте также указано, что компания может передавать персональную информацию третьим лицам, партнерам проекта по разным вопросам. Все персональные данные обрабатываются согласно законодательству. Однако не сказано, какой именно страны.

Кто стоит за проектом

Интересно, что юридическое лицо YOLLA CALLS INTERNATIONAL OU базируется в Таллинне и у нее в штате есть только один работник. Причем за год доля продаж составляет 3,44 миллиона долларов.

Эстонские реестры указывают, что репрезентативные права имеют Владимир Просыхин и Ольга Алп. О последней ничего не известно. Однако кое-что удалось выяснить о Просыхине. Он – знаковое лицо в российском ИТ-секторе, в частности, является основателем питерского холдинга Lanck. Именно он создал одну из первых компьютерных компаний, зарегистрированных в Петербурге. Важно, что на уставных документах стоит подпись Владимира Путина.

К тому же, в конце 2021 года Yolla искала работников из Санкт-Петербурга, в то же время на сайте о российском офисе ничего не указано.

Чтобы прояснить неоднозначные моменты, редакция dev.ua отправила запросы в Yolla с вопросами, сотрудничает ли компания с российскими властями и не передает ли им данные о звонках украинцев. Но ответа пока не последовало.

Ситуация в Мариуполе

Как рассказала представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко, ситуация во временно оккупированном Мариуполе остается крайне тяжелой. Городу необходима деблокада. Военные, которые до сих пор остаются на заводе "Азовсталь", нуждаются в немедленной помощи.

В городе очень тяжелая эпидемиологическая ситуация. По мнению представителя ОВА, все это в дальнейшем будет только обостряться.

Утром 6 мая генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что всего из заблокированного города удалось вывезти около 500 мариупольцев.

В тот же день из "Азовстали" удалось забрать еще 50 женщин, детей и пожилых людей.

Обратите внимание – как сейчас выглядит "Азовсталь": детали в видео