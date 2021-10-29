Реализовать проект планируется в 2022 – 2023 годах. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.
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Андрей Таран анонсировал создание Military ID-документа вместо бумажного
Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что уже заложили основы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета.
Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр – будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не повторится у другого человека,
– объяснил Таран.
Благодаря этой услуге, граждане, которые обратятся в будущем в Е-ТЦК на портале "Дия", будут получать все данные о себе в электронном виде, не посещая учреждение. Например, смогут онлайн:
- изменить регистрацию места жительства;
- или увидеть информацию о включении лица в реестр;
- а также номер аккаунта в нем и т.п.
Министр пояснил, что в настоящее время разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры. Кроме того, идет процесс интеграции с Государственной миграционной службой, а дальше планируют сотрудничать с реестрами других госорганов.
В Минцифре рассказали, что на портале "Дия" можно будет:
- проверить данные о военном учете;
- если есть какая-то ошибка, – можно сделать запрос, чтобы ее исправить;
- если у человека старый военный билет и о нем нет данных в электронном реестре, – он может предоставить паспортные данные и данные военного билета и получить номер в реестре. Тогда данные будут подтягиваться.
Добавили также, что квалифицированная электронная подпись (КЭП) потребуется только для того, чтобы авторизироваться на портале "Дия" и попасть в кабинет гражданина.
Кратко о ситуации по цифровизации военной сферы
- В начале сентября 2021 года в Минобороны анонсировали, что в "Дия" разрешили изменить приписку в военкомат. Услуга действует в тестовом режиме в 7 городах Украины – Харькове, Виннице, Луцке, Ровно, Мариуполе, Кривом Роге, а также Киеве.
- Люди с этих территорий, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, могут изменить регистрацию места жительства через приложение "Дия".
- Правда, нововведение доступно только для владельцев ID-карт. Электронная услуга "Е-регистрация" работает в тестовом режиме.