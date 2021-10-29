Реализовать проект планируется в 2022 – 2023 годах. Об этом сообщил министр обороны Андрей Таран.

Читайте также Боевые машины, управляемые ракеты и запчасти к танкам: Россия стягивает технику на Донбасс

Андрей Таран анонсировал создание Military ID-документа вместо бумажного

Министр обороны Украины Андрей Таран рассказал, что уже заложили основы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета.

Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр – будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не повторится у другого человека,

– объяснил Таран.

Благодаря этой услуге, граждане, которые обратятся в будущем в Е-ТЦК на портале "Дия", будут получать все данные о себе в электронном виде, не посещая учреждение. Например, смогут онлайн:

изменить регистрацию места жительства;

или увидеть информацию о включении лица в реестр;

а также номер аккаунта в нем и т.п.

Министр пояснил, что в настоящее время разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры. Кроме того, идет процесс интеграции с Государственной миграционной службой, а дальше планируют сотрудничать с реестрами других госорганов.

В Минцифре рассказали, что на портале "Дия" можно будет:

проверить данные о военном учете;

если есть какая-то ошибка, – можно сделать запрос, чтобы ее исправить;

если у человека старый военный билет и о нем нет данных в электронном реестре, – он может предоставить паспортные данные и данные военного билета и получить номер в реестре. Тогда данные будут подтягиваться.

Добавили также, что квалифицированная электронная подпись (КЭП) потребуется только для того, чтобы авторизироваться на портале "Дия" и попасть в кабинет гражданина.

Кратко о ситуации по цифровизации военной сферы