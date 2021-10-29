Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины
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После ремонта на территории России на Донбасс стянули более 10 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров,
– сообщили в ГУР.
Оккупанты также доставили на временно оккупированные территории:
- более 5,5 тысячи тонн горючего;
- новые партии вооружения, в частности противотанковые управляемые ракеты;
- боеприпасы к ракетным системам залпового огня 122 калибра и артиллерийским системам 152 калибра;
- патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок,
- противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52;
- беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Гранат-1".
Кроме этого, для восстановления бронированной боевой техники в ремонтно-восстановительные подразделения врага с территории России завозились танковые двигатели, запасные части и аккумуляторные батареи.
Ситуация на Донбассе: что известно
- За сутки 28 октября оккупанты 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате действий противника двое украинских воинов получили ранения.
- Бойцов доставили в больницу, состояние здоровья обоих – средней тяжести.