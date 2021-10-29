Оккупанты произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов вблизи Причепиловки.
Ранее Россия, ссылаясь на фейковые источники, заявила, что ВСУ "начали наступление" на Донбассе.
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Утром 29 октября оккупанты уже успели нарушить режим остановки огня. Под обстрел попал украинский военный. Его с ранением доставили в больницу.
Источник:Штаб ООС
Оккупанты произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов вблизи Причепиловки.
Ранее Россия, ссылаясь на фейковые источники, заявила, что ВСУ "начали наступление" на Донбассе.
Новость дополняется...