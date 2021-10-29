Окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів поблизу Причепилівки.

Раніше Росія, посилаючись на фейкові джерела, заявила, що ЗСУ "почали наступ" на Донбасі

Стан пораненого – середньої важкості

Пораненому воїну надали домедичну допомогу і екстрено доправили до лікарні. Медики оцінюють стан військового як середньої важкості.

В ООС запевнили, що тримають ситуацію під контролем і продовжують давати відсіч російському агресору.

Напередодні поранення отримали двоє наших захисників

Лише напередодні, 28 жовтня, поранення на Донбасі отримали двоє наших військових. Зараз вони перебувають в лікарні, їхній стан – середньої важкості.

За цей день найманці 14 разів проігнорували домовленість про припинення вогню. Одразу 5 разів окупанти застосували озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.

У напрямку яких населених пунктів стріляли окупанти:

  • Біля Луганського,
  • Кримського,
  • Красногорівки,
  • Новозванівки,
  • Троїцького,
  • Зайцевого,
  • Катеринівки,
  • Причепилівки,
  • Новоолександрівки,
  • Золотого-4.

Важливо Окупанти вбили на Донбасі бійця зі Запоріжжя Віктора Рачугіна

Наші бійці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.