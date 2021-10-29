Окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів поблизу Причепилівки.
Раніше Росія, посилаючись на фейкові джерела, заявила, що ЗСУ "почали наступ" на Донбасі
Стан пораненого – середньої важкості
Пораненому воїну надали домедичну допомогу і екстрено доправили до лікарні. Медики оцінюють стан військового як середньої важкості.
В ООС запевнили, що тримають ситуацію під контролем і продовжують давати відсіч російському агресору.
Напередодні поранення отримали двоє наших захисників
Лише напередодні, 28 жовтня, поранення на Донбасі отримали двоє наших військових. Зараз вони перебувають в лікарні, їхній стан – середньої важкості.
За цей день найманці 14 разів проігнорували домовленість про припинення вогню. Одразу 5 разів окупанти застосували озброєння, яке заборонене мінськими домовленостями.
У напрямку яких населених пунктів стріляли окупанти:
- Біля Луганського,
- Кримського,
- Красногорівки,
- Новозванівки,
- Троїцького,
- Зайцевого,
- Катеринівки,
- Причепилівки,
- Новоолександрівки,
- Золотого-4.
Важливо Окупанти вбили на Донбасі бійця зі Запоріжжя Віктора Рачугіна
Наші бійці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.