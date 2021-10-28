Воїнам надали домедичну допомогу, а після того евакуювали у госпіталь. Наразі обоє перебувають у стані середньої важкості.

Важливо Основні втрати від снайперського вогню, – Гармаш про атаки бойовиків на Донбасі

Ситуація на Донбасі 28 жовтня

Окупанти 7 разів обстріляли позиції Збройних сил України, 4 з них – вони використали заборонене озброєння.

Біля Луганського бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У напрямку Кримського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри.

З такої ж зброї російські найманці обстріляли українські позиції біля Красногорівки.

Біля Новозванівки окупанти застосували міномети калібру 120 міліметрів.

Неподалік Троїцького вели вогонь зі стрілецької зброї.

На Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння,

– наголосили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Там додали, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Зверніть увагу! 27 жовтня російські найманці обстріляли населені пункти Кряківка та Трьохізбенка. Від ворожого вогню постраждали житла селян. Також вибухи снарядів спричинили пожежу. На щастя, ніхто з мирних мешканців ушкоджень не зазнав.