Воїнам надали домедичну допомогу, а після того евакуювали у госпіталь. Наразі обоє перебувають у стані середньої важкості.
Важливо Основні втрати від снайперського вогню, – Гармаш про атаки бойовиків на Донбасі
Ситуація на Донбасі 28 жовтня
Окупанти 7 разів обстріляли позиції Збройних сил України, 4 з них – вони використали заборонене озброєння.
- Біля Луганського бойовики гатили зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- У напрямку Кримського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри.
- З такої ж зброї російські найманці обстріляли українські позиції біля Красногорівки.
- Біля Новозванівки окупанти застосували міномети калібру 120 міліметрів.
- Неподалік Троїцького вели вогонь зі стрілецької зброї.
- На Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння,
– наголосили у штабі Операції Об'єднаних сил.
Там додали, що завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.