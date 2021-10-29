Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України
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Після ремонту на території Росії на Донбас стягнули понад 10 одиниць бойових машин піхоти та бронетранспортерів,
– поінформували в ГУР.
Окупанти також доправили на тимчасово окуповані території:
- понад 5,5 тисяч тонн пального;
- нові партії озброєння, зокрема протитанкові керовані ракети;
- боєприпаси до ракетних систем залпового вогню 122 калібру та артилерійських систем 152 калібру;
- набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок,
- протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52;
- безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".
Окрім цього, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів ворога з території Росії завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- За добу 28 жовтня окупанти 14 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- У результаті дій противника двоє українських воїнів зазнали поранень.
- Бійців доправили до лікарні, стан здоров'я обох – середньої важкості.