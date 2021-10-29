Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

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Після ремонту на території Росії на Донбас стягнули понад 10 одиниць бойових машин піхоти та бронетранспортерів,

– поінформували в ГУР.

Окупанти також доправили на тимчасово окуповані території:

понад 5,5 тисяч тонн пального;

нові партії озброєння, зокрема протитанкові керовані ракети;

боєприпаси до ракетних систем залпового вогню 122 калібру та артилерійських систем 152 калібру;

набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок,

протипіхотні міни ОЗМ-72 та МОН-52;

безпілотні літальні апарати "Орлан-10" і "Гранат-1".

Окрім цього, для відновлення броньованої бойової техніки до ремонтно-відновлювальних підрозділів ворога з території Росії завозились танкові двигуни, запасні частини та акумуляторні батареї.

Зверніть увагу! Вранці 29 жовтня окупанти відкрили вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Унаслідок ворожих атак один український військовий зазнав поранення. Воїна оперативно доправили до медзакладу.

Ситуація на Донбасі: що відомо