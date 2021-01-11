Вскоре в приложении "Киев Цифровой" появятся новые возможности для жителей столицы.

Об этом говорится в сообщении на странице Карта Киев Цифровой.

Киевлянам обещают ввести возможность голосования за Общественный бюджет Киева, а также быструю и легкую оплату штрафов за неправильную парковку или превышение скорости.

В перспективе также возможность записи в ЦОАУ и оплата услуг детских садов.

Сейчас новый приложение "Киев Цифровой" предоставляет возможность пополнять со смартфона транспортную карту Kyiv Smart Card, покупать QR-билеты, платить за парковку и забирать эвакуированную машину без очереди.

Развитием и поддержкой приложения "Киев Цифровой" занимается киевское коммунальное предприятие ГИВЦ.

Презентацию с планами развития приложения и сроками выполнения в компании обещают провести в ближайшее время.

Напомним, что 5 января приложение Kyiv Smart City прекратило работать и пользователи получили сообщение, что все сервисы – в том числе электронный билет – переносятся в новое приложение, "Киев Цифровой".

В ГИВЦ объяснили, что мобильное приложение Kyiv Smart City заменили на "Киев Цифровой", потому что первое принадлежит общественной организации, а не городу.

К тому же договор, по которому использовали приложение, закончится 31 декабря 2020 года и город решил его не продлевать, а развивать электронные услуги собственными силами.

Дополнительные средства на разработку из городского бюджета не выделялись, уверяет заместитель директора КП ГИВЦ Евгений Коробенко.