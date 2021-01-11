Незабаром у додатку "Київ Цифровий" з'являться нові можливості для мешканців столиці.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Картка Київ Цифровий.

Киянам обіцяють запровадити можливість голосування за Громадський бюджет Києва, а також швидку та легку оплату штрафів за неправильне паркування чи перевищення швидкості.

В перспективі також можливість запису до ЦНАП й оплата послуг дитячих садочків.

Наразі новий застосунок "Київ Цифровий" надає можливість поповнювати зі смартфона транспортну карту Kyiv Smart Card, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування та забирати евакуйовану автівку без черги.

Розвитком та підтримкою додатку "Київ Цифровий" займається київське комунальне підприємство ГІОЦ.

Презентацію з планами розвитку додатку та строками виконання у компанії обіцяють провести вже найближчим часом.

Нагадаємо, що 5 січня застосунок Kyiv Smart City припинив працювати, і користувачі отримали повідомлення, що всі сервіси – зокрема й електронний квиток – перенесено у новий застосунок, "Київ Цифровий".

У ГІОЦ пояснили, що мобільний застосунок Kyiv Smart City замінили на "Київ Цифровий", бо перший належить громадській організації, а не місту.

До того ж договір, за яким використовували застосунок, закінчиться 31 грудня 2020 року та місто вирішило його не продовжувати, а розвивати електронні послуги власними силами.

Додаткові кошти на розробку з міського бюджету не виділялись, запевняє заступник директора КП ГІОЦ Євген Коробенко.