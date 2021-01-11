У додатку "Київ Цифровий" киянам обіцяють голосування за бюджет та сплату штрафів
Незабаром у додатку "Київ Цифровий" з'являться нові можливості для мешканців столиці.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Картка Київ Цифровий.
Киянам обіцяють запровадити можливість голосування за Громадський бюджет Києва, а також швидку та легку оплату штрафів за неправильне паркування чи перевищення швидкості.
В перспективі також можливість запису до ЦНАП й оплата послуг дитячих садочків.
Наразі новий застосунок "Київ Цифровий" надає можливість поповнювати зі смартфона транспортну карту Kyiv Smart Card, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування та забирати евакуйовану автівку без черги.
Розвитком та підтримкою додатку "Київ Цифровий" займається київське комунальне підприємство ГІОЦ.
Презентацію з планами розвитку додатку та строками виконання у компанії обіцяють провести вже найближчим часом.
Нагадаємо, що 5 січня застосунок Kyiv Smart City припинив працювати, і користувачі отримали повідомлення, що всі сервіси – зокрема й електронний квиток – перенесено у новий застосунок, "Київ Цифровий".
У ГІОЦ пояснили, що мобільний застосунок Kyiv Smart City замінили на "Київ Цифровий", бо перший належить громадській організації, а не місту.
До того ж договір, за яким використовували застосунок, закінчиться 31 грудня 2020 року та місто вирішило його не продовжувати, а розвивати електронні послуги власними силами.
Додаткові кошти на розробку з міського бюджету не виділялись, запевняє заступник директора КП ГІОЦ Євген Коробенко.
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