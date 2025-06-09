Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко для DOU.

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В Резерв+ можно будет оплатить штраф

Екатерина Черногоренко рассказала, что запуск оплаты штрафов в Резерв+ станет одним из цифровых достижений года для команды.

Не надо будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией. Человек сможет сделать это в несколько кликов,

– объяснила она.

По словам заместителя министра, запуск нового сервиса значительно уменьшит нагрузку на операторов ТЦК.

Возможность оплатить штраф за нарушение воинского учета в приложении Резерв+ появится уже в конце июня.

К слову, в новом интервью Екатерина Черногоренко рассказала, что до конца года Министерство обороны Украины планирует в целом существенно обновить приложение Резерв+. В частности там появится возможность электронного заключения контрактов с ВСУ.

Недавнее обновление приложения Резерв+ также добавило сервисы для отображения данных об инвалидности и сохранение предыдущей версии военно-учетного документа.